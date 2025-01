Anteprima24.it - Veterinari, l’irpino Limone si candida alla presidenza nazionale

Tempo di lettura: 2 minutiDurante il Consigliodella Federazionedegli Ordini dei MediciItaliani (FNOVI), tenutosi dal 23 al 25 gennaio 2025 a Verona, Antonio, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, ha ufficialmente annunciato la suaturaguida della FNOVI.“Viviamo un momento cruciale per la professionea”, ha dichiarato. “Le grandi sfide del nostro tempo, come le pandemie, i cambiamenti climatici, l’antimicrobico-resistenza e la sicurezza alimentare, mettono ial centro della scena. Non possiamo più permetterci di rimanere ai margini: dobbiamo diventare protagonisti attivi del cambiamento, al servizio della collettività e del futuro”. La visione diper FNOVI si basa su alcuni punti cardine: innovazione nella formazione, con un percorso formativo universitario rinnovato, capace di preparare i futuri professionisti alle sfide del domani; rafforzamento della prevenzione con una riorganizzazione dei Dipartimenti di prevenzione per renderli più efficaci e interconnessi; dialogo con la politica e la società per il riconoscimento del ruolo centrale della professionea nella tutela della salute pubblica e ambientale.