Ilgiorno.it - Verso richiesta di processo per Emis Killa e ultrà Milan. Il rapper: rinuncio a Sanremo, confido che tutto si risolva presto

o, 29 gennaio 2025 – Il nome diè stato iscritto nel registro degli indagati per associazione a delinquere nell’inchiesta «Doppia curva» sugli affari del mondointerista eista che a fine settembre ha portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve dio. A riferirlo l’agenzia Ansa. Secondo quanto riportato consono indagati tutti gliche non sono stati arrestati nel blitz di settembre scorso (che sono invece acon rito immediato) e la procura si appresta a chiudere le indagini, in vista di unadiper ile gli altri. La perquisizione Lo scorso 30 settembre il, ai tempi non ancora indagato, era stato perquisito nella sua abitazione, dove gli agenti della Squadra Mobile avevano trovato 7 coltelli, 3 tirapugni, uno sfollagente, un taser e 40mila euro in contanti.