Ilrestodelcarlino.it - Veltroni, Massini e Recalcati tra i protagonisti del mese di febbraio al Teatro Celebrazioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra satira, musical, commedia, danza e molto altro continua la poliedrica programmazione del. Si avvia con uno spettacolo ricco di ironia ildi, che vede protagonista Giovanni Vernia con il suo Capa fresca (2), pronto a trovare il lato divertente e dissacrante del mondo che lo circonda, con parodie, imitazioni, musica ed energia. Ancora uno show comico è proposto da Emiliano Luccisano, che il 7è in scena con Rivoluzioni, spettacolo in cui non mancheranno i suoi inimitabili sketch e il suo prorompente umorismo. Tante risate ancora con il consueto appuntamento di Osteria Giacobazzi (11 e 25), dove, su un palcoscenico che si trasforma in una vera e propria osteria, Giuseppe Giacobazzi intrattiene il pubblico con storie, battute e aneddoti.