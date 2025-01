Amica.it - Valentino a Parigi e le altre sfilate couture. Vestirsi di sogni e nostalgie

Oggi l’alta moda è un po’ come recitare Shakespeare in un centro commerciale: fuori luogo, ma comunque d’inoppugnabile ed eterna bellezza. Lo spettacolo delle ultimeper la primavera estate 2025 (che ha visto Alessandro Michele debuttare nell’Hautedi) è un balletto tra il sublime e l’irrazionale, un tentativo di tradurre in taffetà e ricami un mondo che, mentre corre verso l’apocalisse, è anche in grado di produrre capolavori tessili dal valore quasi inestimabile, destinati a poche elette, portatori di sapienza artigianale cucita alla cultura europea da secoli di certosina pratica manuale. Mentre i politici litigano e i ghiacciai si sciolgono più velocemente di un gelato al sole di agosto, le grandi maison ci regalano abiti che sembrano usciti da un romanzo di Jules Verne reinterpretato da Tim Burton.