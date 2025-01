Lanazione.it - Valditara: “In Toscana oltre 676 milioni sull'edilizia scolastica. Accorpamenti? Un’opportunità”

Firenze, 29 gennaio 2025 –, lotta al bullismo,delle sedi scolastiche, valorizzazione dei prodotti delle scuole e investimenti in nuovi progetti: questi i temi principali affrontati nella mattinata di oggi, 29 gennaio, Giuseppe, ministro dell'Istruzione e del Merito, che oggi ha visitato l'Istituto Agrario di Firenze, storica scuola superiore situata nel parco delle Cascine. "Stiamo ristrutturando e riqualificando circa il 20% del patrimonio edilizio scolastico in tutta Italia: insiamo a 676,5di investimenti", ha affermato Giuseppe, ministro dell'Istruzione e del Merito, che oggi ha visitato l'Istituto Agrario di Firenze che presenta "realtà veramente straordinarie come la nuova palestra" in via di realizzazione, "l'aula immersiva con tutte le Lim, tutte le attrezzature didattiche fornite grazie al contributo del Ministero, i fondi Pnrr e Pon".