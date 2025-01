It.insideover.com - Usa, ora senza Big Tech non funziona nemmeno l’intelligence. La Direttiva 406

Origini militari della Silicon Valley: Finanziamenti del Pentagono e della CIA hanno sostenuto lo sviluppo iniziale di Big, come Google, per scopi di sorveglianza e sicurezza nazionale.IC 406: Una nuovadelamericana invita a rafforzare ed espandere le partnership con le aziende private, autorizzando anche ad assumere "rischi" in queste collaborazioni.Ruolo delle Big: Le corporation, definite “entità non statali,” sono ora partner chiave per la raccolta di informazioni, avendo accesso a dati e risorse che superano persino quelli delle agenzie di spionaggio.Influenza crescente: Le Big, come Amazon, Meta, Alphabet e Tesla, sono diventate centri di potere economico e politico, spesso più influenti di molti stati nazionali.Ridefinizione dei confini: La sinergia tra governo e Bigsta ridefinendo il rapporto tra pubblico e privato negli Stati Uniti, sollevando interrogativi su sovranità, sicurezza nazionale e abuso di potere.