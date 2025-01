Usa la falsa retromarcia della Casa Bianca | prima l’indiscrezione sulla revoca del blocco dei finanziamenti federali poi la smentita

Leggi su Open.online

sì ono? Si apre un nuovo capitolo sul caos generato dalla sospensione delle sovvenzioninell’era 2 di Trump. Nelle scorse ore, un’indiscrezione del Washington Post aveva rivelato che l’Office of Management and Budget (Omb)avrebbe fatto marcia indietro,ndo l’ordine di congelamento delle sovvenzioni. Ma è subito arrivata ladirettamente da Washington: «Resta in vigore», ha dichiarato un funzionario dell’amministrazione Trump, spegnendo dopo poco le speranze di chi attendeva lo sdei. Da subito, nei giorni scorsi, la sospensione deiaveva generato un’ondata di critiche, mettendo in allarme amministrazioni locali, aziende e istituzioni educative.L’ordine di Trump e lo stop del giudiceL’ordine in questione, firmato il 27 gennaio dal direttore ad interim dell’Omb, Matthew J.