Usa Kennedy Jr contestato durante l’audizione al Senato

RobertJr., nominato dal nuovo presidente americano Donald Trump come segretario del dipartimento della Salute, è statola sua audizione di conferma davanti alla commissione Finanze delUsa. Il suo intervento è stato interrotto da una persona, prontamente allontanata, che contestava la sua nomina.Nelle sue dichiarazioni, Rfk Jr ha respinto le accuse di essere un antivaccinista e ha detto che i vaccini hanno un “ruolo chiave” nella sanità pubblica, aggiungendo che i suoi figli “sono tutti vaccinati”. La conferma della nomina dipotrebbe rivelarsi problematica per i Repubblicani proprio a causa di alcune sue passate affermazioni in tema di vaccini.