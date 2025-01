Lanazione.it - Urta due auto parcheggiate e scappa, ritrovato dalla polizia municipale

Prato, 29 gennaio 2025 – Va a sbattere con la propriacontro due veicoli parcheggiati per poi darsi alla fuga. È successo in via del Castagno la notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio. Ai proprietari dei mezzi in sosta l’amara sorpresa di ritrovarli danneggiati la mattina successiva. I proprietari dei veicoli danneggiati hanno chiamato il centralino dellache ha inviato una pattuglia del reparto motociclisti. Subito sono state avviate le indagini per trovare il veicolo pirata. Gli agenti in particolare hanno analizzato la tipologia degli urti e delle tracce di vernice lasciate dopo le collisioni e hanno iniziato a raccogliere le registrazioni delle immagini delle telecamere di zona. Grazie poi ad un paziente lavoro di confronto hanno ristretto il cerchio al modello di macchina coinvolto, monitorando i veicoli corrispondenti per caratteristiche tecniche sulle banche istituzionali ed incrociando i dati raccolti con le verifiche eseguite direttamente sulle, fino allo scorso venerdì, quando sono riusciti finalmente ad individuare con certezza l'che avevato quelle in sosta e che ancora presentava i danni dell’incidente.