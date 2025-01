Ilfogliettone.it - Urina di tigre siberiana in vendita: la polemica scoppia in uno zoo cinese

Lo Yaan Bifengxia Wildlife Zoo, nella provincia del Sichuan, in Cina, è finito sotto i riflettori dei media asiatici per una decisione che ha acceso un acceso dibattito: ladi bottigliette contenentidi.Secondo i responsabili dello zoo, questo insolito prodotto sarebbe un rimedio efficace contro i reumatismi e altri disturbi, offerto al pubblico al prezzo di 50 yuan (circa 7 dollari) a bottiglia. Ma la notizia ha diviso l’opinione pubblica, sollevando interrogativi scientifici, etici e conservazionisti.Un “rimedio” dalla tradizione, ma senza prove scientificheL’etichetta del prodotto, già disponibile per l’acquisto, promuove l’dicome una soluzione non solo per i reumatismi, ma anche per distorsioni, dolori muscolari e altre problematiche. Le istruzioni consigliano di mescolare il liquido con vino bianco e applicarlo sulla zona interessata insieme a zenzero finemente tagliato.