Uomo trovato morto in casa con un colpo di pistola al petto accanto la compagna grave ma senza ferite apparenti | giallo nel padovano

Leggi su Open.online

Undi 66 anni èucciso da undial, la suaè stata trovata incondizioni ma. Rimane per ora ancora unquello che è successo in un appartamento a Medagliano San Fidenzio, nel, dove la coppia è stata trovata in queste condizioni dalla figlia di lei, che ha subito chiamato i soccorsi.all’c’era l’arma che, deteneva regolarmente, con cui presubilmente si è o è stato colpito. La coppia non conviveva ma aveva un rapporto sentimentale. la donna, in condizioni gravi, è intubata all’ospedale di Padova, dove è stata portata con l’elisoccorso. L’ipotesi più probabile sembra sia il suicidio di lui e il malore della donna scoprendolo ma restano ancora aperte tutte le ipotesi in campo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Rovigo che potrà avere un quadro più delineato nelle prossime ore, anche dal referto che emergerà dai medici del nosocomio euganeo.