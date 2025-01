Movieplayer.it - Uomini e donne anticipazioni della registrazione, scontri per Francesca Sorrentino, Mario Cusitore commuove

Leggi su Movieplayer.it

Le nuove registrazioni del dating show hanno regalato forti emozioni e accesi confronti, tra liti nel Trono Over e nuovi sviluppi nel Trono Classico. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo. Durante la secondasettimanale di, il popolare dating show di Maria De Filippi, che ci tiene compagnia dal lunedì al venerdì su Canale 5,e Gianmarco hanno provato a chiarirsi dopo una discussione, Gianmarco Steri ha cercato la sua 'preferita' tra le tante corteggiatrici. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo grazie allefornite da Lorenzo Pugnaloni. LediPer il Trono Over, Claudia e Giorgio al centro studio: lei ha ammesso di provare un forte interesse per lui, ma si è detta infastidita dal fatto che Giorgio non sembri .