Lopinionista.it - Unione tra femminilità e armonia della natura nel Simbolismo di Iveta Dan?ejová, quando la magia si fonde con la realtà

Dizajn bez názvu – 5Nel momento in cui un artista avverte la necessità di raccontare un mondo diverso da quello contingente, lo stile espressivo deve necessariamente assecondarsi a quella tendenza che diviene funzionale a svelare e a lasciar fuoriuscire la propria essenza più profonda, delicata ed empatica nei confronti di tutto quel sottile universo che circonda l’essere umano e con cui desidera entrare in connessione. In questo tipo di approccio pittorico spesso la figurazione riesce a costituire quel linguaggio attraverso il quale condurre per mano l’osservatore nel mondo magico dell’autore, dove ogni elementole ha un suo senso specifico ed essenziale per l’interazione con i personaggi raccontati. La pittrice di cui vi racconterò oggi struttura il suo stile esattamente sulla connessione imprescindibile tra mondole e universo femminile, da sempre legato alle emozioni, alla comprensione e all’ascolto di tutto ciò che ruota intorno all’esistenza, lasciando sussurrati messaggi che possono essere percepiti solo entrando in contatto con la parte più intuitiva del sé.