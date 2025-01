Ilrestodelcarlino.it - Un’altra storia di violenza. Perseguita e pedina l’ex fidanzata, scatta l’ammonimento del questore

Ildi Ancona ha emesso un ammonimento per stalking nei confronti di un 32enne del capoluogo dorico che per diversi mesi non è riuscito a rassegnarsi alla fine della relazione con una 29enne, fino ad arrivare are la ragazza con comportamenti ossessivi e minacciosi. Nonostante la lorofosse durata solo qualche mese, il ragazzo, al rifiuto di lei di intraprendere una relazione più stabile, ha iniziato a non darle tregua. L’uomo aveva assunto comportamenti persecutori, con appostamenti ementi continui nei luoghi abitualmente frequentati dalla ex, come la palestra, la casa dei parenti, il luogo di lavoro. A causa dell’atteggiamento persecutorio la ragazza viveva in una costante condizione di ansia e paura tanto che, temendo per la propria sicurezza, aveva modificato le sue abitudini di vita, uscendo di casa solo in compagnia di amiche fidate o di parenti stretti e cercando di non restare mai sola.