Lanazione.it - Una domenica a spasso con il gatto con gli stivali

Arezzo, 29 gennaio 2025 – Unacon ilcon gliLa stagione teatrale per ragazzi e famiglie del Teatro Verdi di Monte San Savino torna in scena con “Ilcon gli” con una dedica ai bambini dai 4 anni in su Il Teatro Verdi di Monte San Savino torna ad aprire le porte alle famiglie e ai piccoli spettatori con una tra le fiabe europee più popolari, “Ilcon gli”, in scena2 febbraio con inizio alle ore 17:30. L’astuzia del famosoideato da Charles Perrault arriverà al Verdi nella messiscena prodotta da Nata con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, con la regia e il testo di Livio Valenti e le musiche di Lorenzo Bachini. Tecnica utilizzata: teatro d’attore e pupazzi. L’evento, consigliato dai 4 anni, è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.