Secoloditalia.it - Un bel “dranghete” alla magistratura da chi non è ricattabile: la battaglia “per tutti” del governo Meloni

?Un bel. Con l’impegno di difendere l’Italia che proseguirà come sempre, con invariata determinazione e senza esitazioni. Perché “quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e gli interessi degli italiani, non esiste spazio per passi indietro” assicura il nostro Presidente del Consiglio Giorgiasu X, all’indomani della notifica dell’avviso di garanzia vergato dal Procuratore della Repubblica di Roma. E subito i colleghi magistrati dell’Associazione nazionale si sono catapultati a dire che si tratta di un atto dovuto. Forse. O forse no. Perché resta il dubbio che invece rimangano in giacenza a centinaia denunce, rapporti, relazioni di privati cittadini avverso ministri e sottosegretari inviate a tante Procure delle Repubblica italiane. Per settimane, mesi, forse anche anni.