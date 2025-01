Laprimapagina.it - Umbria: nuovo piano sanitario per ridurre le liste d’attesa

Il Governatore della Regione, Stefania Proietti, sta lavorando con la Direzione regionale Salute e Welfare per definire unmodello di gestione dellee della presa in carico dei pazienti. L’obiettivo è superare la semplice assegnazione di risorse al settore privato e costruire un sistema integrato che garantisca continuità assistenziale nei diversi luoghi di cura.IlRegionale sarà sviluppato in collaborazione con professionisti, associazioni e cittadini per assicurare equità e qualità dei servizi. Tra le novità principali, l’eliminazione dei lunghi spostamenti per visite ed esami e la creazione di percorsi assistenziali strutturati, in cui i pazienti non saranno lasciati soli ma seguiti da specialisti che organizzeranno gli interventi in base alle patologie.