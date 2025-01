Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Udienze per le azioni del 7 e del 16 dicembre

Leggi su Puntomagazine.it

continua la lotta contro le misure repressive e per la giustizia sociale e ambientaleRoma, 28.01.2025 – Continuano i processi ad. Oggi 28 gennaio si sono presso il Tribunale di Roma le prime duedibattimentali per:· l’azione del blocco stradale in via Aurelia il 72021, i cui capi di imputazione sono:art. 110 (concorso al reato) e art. 340 comma 1, 2 c.p. (interruzione di pubblico di servizio)Le persone coinvolte disono 7:Il giudice ha ammesso i testimoni die rimandato all’udienza del 8 luglio alle 12:30 in aula 1 per l’ascolto dei testimoni dell’accusa.· l’azione del blocco stradale sul G.R.A. Compl. Est Bel Poggio il 162021, il cui capo di imputazione è: art.