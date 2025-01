Ilfattoquotidiano.it - Ue, i Socialisti bocciano la Bussola per la competitività di von der Leyen: ‘Corsa al ribasso sul green’. Riforme a rischio senza di loro

Ursula von derha presentato la nuovastrategica dell’Ue ispirata al report sullacommissionato a Mario Draghi. Lo ha fatto spendendo parole entusiaste per le “eccellenti raccomandazioni” fornite dall’ex presidente del Consiglio italiano e ribadendo che l’Ue “sta mantenendo la rotta sulle ambizioni del Green Deal”. Più semplice, più leggero, più veloce, come si legge nella bozza consultata anche da Ilfattoquotidiano.it, matradire le promesse green del 2019, spiega la presidente della Commissione. Ma i suoi alleati non sono d’accordo e dai, come rivelato nella giornata di martedì, è arrivata una lettera nella quale si criticano alcuni punti della nuova roadmap europea. E mercoledì, dopo la presentazione, a ribadirlo è stata anche la capogruppo di S&D al Parlamento europeo, Iratxe García Pérez: la“non riesce a fornire soluzioni alle sfide attuali e future e si nasconde dietro il mantra della semplificazione, un potenziale passo indietro rispetto agli standard europei”, ha dichiarato.