Lettera43.it - Ue, Elisabetta Belloni nominata consigliere diplomatico di von der Leyen

Notizia che aveva anticipato Il Foglio, e che Adnkronos ha confermato visionando il documento della sua nomina: dopo le dimissioni da capo del Dis,è stata designata come Chief diplomatic adviser della presidente della Commissione europea Ursula von der. L’ex direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza riporterà direttamente alla presidente, all’interno di Idea, il servizio di consulenza della Commissione.(Imagoeconomica).: «Andrò a Bruxelles per definire i dettagli della nomina»Proprio all’Adnkronosha confermato di «aver dato la mia disponibilità, anche se ancora non ho firmato nulla», chiarendo come «lunedì o martedì sarò a Bruxelles per definire i dettagli della mia nomina». La 66enne nel 2014 fuambasciatrice di grado, poi capo di gabinetto del ministro degli Esteri Gentiloni.