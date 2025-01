Ilrestodelcarlino.it - Turismo boom in Emilia-Romagna: ecco quali sono le mete più gettonate

Bologna, 29 gennaio 2025 — Oltre 40,5 milioni di presenze turistiche in tutta l’nel 2024 (un dato in crescita del 3,6% rispetto al 2023) e 11,8 milioni di arrivi, per +2,7% rispetto a due anni fa.ottimi i numeri provvisori sul, prodotti dall’Istat ed elaborati dall’Ufficio statistica della Regione, che hanno mostrato chiaramente come il territorio sia attrattivo soprattutto per chi arriva da fuori Italia. I turisti stranieri hanno infatti fatto segnare un 9,2% in più di arrivi (precisamente 3 milioni 537 mila 387) e un +9,8% di pernottamenti (12 milioni 171 mila 605).invece più contenuti i dati relativi alle visite da parte di italiani residenti fuori regione, che hanno comunque rappresentato il 70% del movimento turistico complessivo (+0,2% gli arrivi, +1,1% le presenze).