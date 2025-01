Iltempo.it - "Troppe auto in centro". Patanè annuncia la carica dei tram

Cinque nuove lineeper cui chiedere al ministero dei Trasporti 840 milioni entro il 31 gennaio. E poi la prospettiva concreta di ridurre i permessi per la Ztl centrale, sempre più congestionata. Sono i dossier più caldi sul tavolo dell'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio.Assessore, con quali progetti parteciperete al bando del ministero? «Partecipiamo con cinque progetti di nuove lineeviarie per i quali si è già conclusa positivamente la conferenza dei servizi. Sono la Tras tevere-Marco ni-Laurentina, la Tiburtina-Ponte Mamolo, la Tor Bella Monaca-Torre Angela-Tor Vergata-Anagnina, la Vigna Clara-piazza Mancini e infine la prosecuzione della Termini-Tor Vergata fino alla sede della Banca d'Italia. Abbiamo chiesto anche fondi per installare in tutte le 75 stazioni metro i nuovi tornelli alti un metro e 80, che ci saranno anche in uscita e saranno anti scavalco».