Quotidiano.net - Trieste si mobilita per i lavoratori Flex: manifestazione contro la chiusura

Leggi su Quotidiano.net

Una grandezione cittadina in cuisi stringe intorno aidellae delle altre aziende del territorio che rischiano lao, almeno, un forte dimagrimento per i 347 occupati dello stabilimento di. Lo hanno chiesto le organizzazioni sindacali i cui rappresentanti hanno incontrato oggi in una partecipata assemblea idella, che in queste ore viene ceduta a un fondo tedesco, FairCap. C'è già una data provvisoria, sabato 8 febbraio prossimo, ovviamente a. La data è stata scelta perché precede la convocazione del tavolo ministeriale, al Mimit a Roma, fissato ieri per il 12 febbraio. FairCap non avrebbe ancora presentato un dettagliato piano industriale ma avrebbe già fatto sapere che sono stati accertati esuberi strutturali. In piazza alladovrebbero scendere anche idella Tirso e della U-blox.