Traffico di influenze illecite Alemanno resta in carcere per 22 mesi

Gianni, ex sindaco di Roma e volto noto della politica italiana, non sfugge al. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto ogni richiesta di clemenza, confermando la condanna a 22di detenzione perdi. Una decisione netta, che chiude ogni porta a misure alternative e ribadisce la gravità delle violazioni commesse dall’ex esponente politico, arto nella notte di Capodanno del 2023., già beneficiario di una pena alternativa, ha infatti sfruttato quel periodo per continuare a fare politica, ammettendo davanti ai giudici di aver agito “per amore della politica”. Ma le sue motivazioni non hanno convinto il tribunale, che ha giudicato il suo comportamento “incompatibile” con le regole del sistema.La svolta decisiva: la violazione degli obblighiera stato inizialmente affidato ai servizi sociali, ma ha trasformato quella possibilità in un’occasione per rientrare attivamente nella scena politica, violando palesemente i vincoli imposti dalla legge.