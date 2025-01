Ilgiorno.it - Torna la tradizionale Giobia. In piazza bruciano i fantocci: "Tramandiamo l’antico rito"

Domanila tradizione della, la cittadina bustocca che riappare per un giorno, l’ultimo giovedì di gennaio, per finire poi tra le fiamme dei tanti falò che si accenderanno per farle festa. Sono in corso gli ultimi preparativi da parte di associazioni, scuole, parrocchie e privati che con i loro fuochi illumineranno il cielo, bruciando i, per rappresentare l’inverno e i guai del passato. Negli ultimi decenni si sono aggiunti anche riferimenti a eventi e personaggi d’attualità, in tanti casi politici. Unpropiziatorio che mantiene radici ben salde e che richiama una grande presenza di cittadini intorno al falò in centro. Come sempre, l’esposizione delle Giobie delle associazioni si terrà per tutta la giornata inSanta Maria e il rogo nel parcheggio di via Einaudi alle ore 19.