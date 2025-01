Thesocialpost.it - Torino, docente si mette in fila per rinnovare il permesso di soggiorno della sua studentessa: la ragazza rischia l’espatrio prima della maturità

, unadi 18 anni di origini nigeriane affronta una battaglia burocratica chedi comprore il suo futuro accademico. Nonostante sia nata in Italia, non può presentare la domanda per l’esame diperché non riesce ail suodiscaduto.Leggi anche: Meloni indagata, Gasparri: “Magistratura ben peggio che eversiva, condotta dei servizi segreti inquietante”La storiaLa giovane frequenta l’istituto enogastronomico Beccari di. Ha perso la madre nell’agosto 2023 e da oltre un anno non ha documenti validi. Questa situazione complica ulteriormente la sua vita quotidiana e il suo percorso scolastico.Rachele Baroni,di italiano e storia, ha deciso di aiutare la. Si è messa indavanti all’ufficio immigrazione di corso Verona aper supportarla nel rinnovo deldi