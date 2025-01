Lettera43.it - Tennis, quando è nato: storia e origini dello sport

Ilè uno deglipiù praticati e seguiti a livello mondiale e anche in Italia sta vivendo un momento di grande espansione, grazie ai successi di Jannik Sinner e dell’intero movimento italiano, maschile e femminile. Ma non è soltanto una praticaiva molto amata, visto che ilè anche uno deglipiù antichi al mondo. Affonda le proprie radici, infatti, nell’antico Egitto e nell’antica Grecia.Ladel: leSpettatori durante una partita di lawna Eastbourne (Getty Images).Sebbene la nascita ufficiale delrisalga al tardo XIX secolo, le radici di questoaffondano nell’antico Egitto e nell’antica Grecia. In quelle civiltà si sono trovate le prime tracce di questa disciplinaiva. È in Europa che poi si è diffuso, soprattutto in Inghilterra, durante il periodo del Medioevo, sebbene il vero antedelmoderno sia il jeu de paume, praticato in Francia già dal XIII secolo.