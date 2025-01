Tennis | avanti senza problemi Rublev e Kalinskaya giovedì in campo Cobolli e Bellucci a Montpellier

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi a livellotico non vedeva la predi atleti italiani. Dopo le uscite di ieri di Cocciaretto e Bronzetti a livello femminile, restano ancora in gara Flavioe Mattia, che scenderanno indomani a. Sul cemento francese non ha avutoquest’oggi Andrej, che si è sbarazzato di Christopher Eubanks in due set, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e quattro minuti di gioco. Ad aprire la giornata nel sud della Francia sono stati due ritiri, il primo di Mikhail Kukushkin e il secondo di Quentin Halys; a beneficiarne sono rispettivamente il redivivo Nikoloz Basilashvili (che aveva praticamente portato a casa il match, con il ritiro del suo avversario avvenuto sul 6-3 3-6 5-0), e l’olandese Jesper de Jong, che stava conducendo 7-6(7) 2-0 prima dell’abbandono della wild card transalpina.