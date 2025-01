Ilrestodelcarlino.it - Tempo di derby per i Blacks. Oggi a Imola per un’altra impresa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pubblico delle grandi occasioni, un indimenticato ex e punti pesanti in palio. Ci sono tutti gli ingredienti per definire iltra Neupharma, in programma alle 20.30 al PalaRuggi, un vero e proprio big match dove non mancheranno le emozioni. I riflettori saranno puntati su Magagnoli, che per la prima volta affronterà la Virtus dopo aver militato per sei stagioni in maglia imolese, vestendo i gradi di capitano, al quale verrà riservato un lungo applauso. Ex di turno sarà anche Zangheri, che da Faenza è passato aa dicembre. Non sarà della contesa Poletti, ancora fermo per il problema alla caviglia (lo staff medico lavora per averlo domenica con Capo d’Orlando), mentre Masciarelli si è ripreso dalla ‘scavigliata’ subita domenica a Ragusa. Proprio il match in terra siciliana, perso dopo aver dilapidato un ampio vantaggio, darà alla Neupharma una carica superiore per ritornare in corsa per i play-in, ma inon saranno da meno, soprattutto ora che si sono lasciati alle spalle la ‘crisetta’ di fine anno, e stanno continuando a marciare in classifica.