‘Strana’ sparizione di gatti a Telese Terme, l’assessore Alfano presenta denuncia

Tempo di lettura: 3 minutiUn lungo post facebook da parte delin merito alladinel comune di, un fatto che l’ha condotta presso il commissariato della Polizia di Stato perrein merito a questa ‘strana situazione’.“Da alcuni mesi nel nostro territorio, ci sono voci di persone che parlano di sparizioni di poverirandagi . Persone , amanti degli animali che hanno notato , con grande preoccupazione, la scomparsa di, che provvedevano a sfamare e curare . In questi mesi però , a queste voci, non è mai corrisposto un minimo riscontro , nessuno che avesse visto qualcosa o qualcuno di sospetto , insomma nessuna segnalazione concreta.Questo fino a qualche giorno fa .. quando un cittadino, ha visto, in una stradina periferica di, un veicolo con due persone a bordo , presumibilmente un Renault kangoo con i vetri posteriori oscurati.