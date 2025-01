Quifinanza.it - Stop al bonus verde dal 2025: quali spese si possono recuperare

Il, ovvero la detrazione fiscale del 36% per la sistemazione e manutenzione di giardini, terrazzi e aree verdi, non sarà rinnovato per il. Tuttavia, è possibilelesostenute fino al 2024.Vediamo come.aldalDal, ilnon sarà più attivo perché non rinnovato dalla Legge di Bilancio. Questo significa che non sarà possibile usufruire della detrazione fiscale per lesostenute da gennaio in poi, ma non è tutto è perduto.Chi ha già effettuato i lavori tra il 2020 e il 2024, infatti, può ancoralesostenute per questi interventi attraverso la detrazione fiscale del 36% in dichiarazione dei redditi. Ciò significa che tutti i lavori realizzati in questi anni sono ancora ammissibili, quindi recuperabili nel modello 730, purché rispettino le condizioni stabilite dalla legge.