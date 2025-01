Dilei.it - Stasera tutto è possibile, pagelle prima puntata: De Martino non delude (8), l’errore della Canalis (7)

È finalmente tornato in tv, uno dei programmi più divertenti del piccolo schermo. Un format scatenato, con giochi esilaranti e fuori dagli schemi, dove la parola d’ordine è solo una: ridere a più non posso. Alla guida, ancora una volta, Stefano Dedopo il grande successo che sta ottenendo in questa stagione televisiva ad Affari tuoi, su Rai1. Un comedy show dove le varie prove hanno la valenza dei giochi in famiglia, senza punti, eliminazioni e giudici. Del resto il fine ultimo non è mai la vittoria, poiché le regole non prevedono vincitori né vinti, ma solo trascorrere qualche ora tra risate e battute. Un ottimo scacciapensieri.Stefano Deperfetto padrone di casa, voto 8Stefano Deconducedal 2019. Passano gli anni ma nello scugnizzo di Torre Annunziata resta la stessa vivacità e voglia di divertirsi di sempre.