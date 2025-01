Bergamonews.it - Spreco alimentare, a Bergamo recuperate 169 tonnellate di cibo

. Ammontano a 169mila 937 kg e 570 grammi i quantitativi disalvato dallo, donato e letteralmente mangiato. È questo il dato, per il quinto anno consecutivo in crescita, che balza subito all’occhio nel Report d’Impatto della Dispensa Sociale, pubblicato in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dellodel prossimo 5 febbraio.L’iniziativa non profit di Namasté cooperativa sociale, in collaborazione con l’associazione Ridò, è sempre più radicata sul territorio bergamasco. Nel 2024, in virtù della legge Gadda (166/2016) nata per il favorire il contrasto delloattraverso le donazioni, la Dispensa Sociale ha recuperato soprattutto frutta e verdura (oltre l’80%), ma anche prodotti a lunga conservazione, freschi vicino alla scadenza, bevande e panificati, dall’Ortomercato di(il maggior donatore con 79), 18 supermercati, 4 imprese alimentari e grossisti, una logistica e 3 aziende agricole del territorio.