Sport.quotidiano.net - Spezia, 5 partite decisive. Sfida a distanza col Pisa in vista del big-match. Prima tappa a Cittadella

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il’spartiacque’ è fissato per l’8 marzo, giorno del derby. Unaprobabilmente decisiva per determinare le ambizioni dei bianchi in ottica promozione diretta. Gli Aquilotti, nelle 5che precederanno il derby al ’Picco’, cercheranno di rosicchiare punti ai nerazzurri per arrivare allo scontro diretto con tutto l’entusiasmo di un possibile sorpasso. Un percorso che lopercorrerà, presumibilmente, con le stesse forze in campo, salvo cambi di rotta o occasioni dell’ultima ora sul mercato, con Lapadula o Gytkjaer che restano obiettivi del ds Melissano, non facili da realizzare. Nell’immediato, loaffronterà, sabato ilal ‘Tombolato’ (già oltre 200 i biglietti acquistati dagli spezzini) conoscendo già il risultato del, impegnato venerdì sera a Palermo.