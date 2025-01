Ilfattoquotidiano.it - Sorrento, archiviata l’indagine sull’assessore Fiorentino: “Nessuna condotta criminosa sulla pensione d’invalidità”

“L’indagato non ha omesso di comunicare i redditi percepiti per la carica rivestita, con conseguente insussistenza delle condotte criminose ipotizzate”. Sono sufficienti un paio di righe al pm di Torre Annunziata Giuliano Schioppi, col visto del Gip Luisa Crasta, per archiviaresu una ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, aperta nei confronti dell’assessore alle Politiche giovanili diEduardo.I magistrati oplontini hanno valutato totalmente infondato l’esposto firmato dall’attivista sorrentino Michelangelo Scannapieco, che in una paginetta trasmessa all’Inps e ai carabinieri, riportante la data del 16 ottobre 2023, ma depositata in caserma il giorno dopo, aveva insinuato l’esistenza di logiche clientelari e di un sistema di protezioni e connivenze dietro l’erogazione delladi invalidità civile all’assessore