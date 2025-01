Game-experience.it - Sony, le azioni raggiungono un valore record in Giappone dopo l’annuncio della ristrutturazione aziendale

LediGroup hanno registrato una crescita costante per tre giorni consecutivi alla Borsa di Tokyo, raggiungendo ildi 3.512 yen il 29 gennaio.Come leggiamo su Automaton, questo aumento del 5% è stato alimentato dalle aspettative positive degli investitori sulla nuova struttura dirigenzialesocietà, annunciata proprio in questa giornata.che Hiroki Totoki assumerà il ruolo di Presidente e CEO a partire dal 1 aprile ha rafforzato la fiducia nel futuro dell’azienda.Parallelamente ricordiamo cheInteractive Entertainment ha confermato la nomina di Hideaki Nishino come Presidente e CEO unico, segnando una nuova fase di consolidamento per la divisione gaming. Un ulteriore elemento che ha spinto l’acquisto didel colossose è la percezione che l’azienda sia meno esposta ai rischi derivanti dalle politiche commerciali globali, come le cosiddette “Trump Tariffs”, che potrebbero portare ad un aumento dei prezzi di console ed hardware di vario tipo.