Liberoquotidiano.it - "Sono viva, è una bella scoperta. Ogni mattina...": Angelina Mango rompe il silenzio, il messaggio scuote Sanremo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo un lungo periodo ditorna sui social condividendo una riflessione intima e profonda con i suoi follower. Lo fa a pochi giorni dal via di2025, quel Festival che lo scorso anno aveva vinto. La cantante, che recentemente aveva annunciato una pausa dalla musica e aveva passato la vigilia di Natale al pronto soccorso, ha scelto Instagram per aprirsi e raccontare il suo percorso di rinascita: ", ed è una. Mi preparo, mi vesto, mi truccoanche se non farò foto o video.", figlia del celebre, vincitrice di Amici e del Festival dicon il brano La Noia, aveva deciso di prendersi una pausa dalla musica dopo la sua partecipazione all'Eurovision lo scorso ottobre. Ora, però, è tornata sui social con un nuovo spirito, condividendo momenti di vita quotidiana e piccoli dettagli che raccontano una nuova fase della sua vita.