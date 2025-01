Anteprima24.it - Solot, Obiettivo T: al Mulino Pacifico “E io lasso ‘a casa mia…”, canzoni di emigranti e di immigrati

Tempo di lettura: 2 minutiLa rassegnaT, curata daCompagnia Stabile di Benevento, procede spedita, ricca di sorprese, successi ed entusiasmo. Ancora una serata, dunque, da vivere insieme al Teatrodi Benevento in arrivo il 7 febbraio 2025, alle ore 20.30 con Ensemble Heliopolis che porterà in scena “E io‘amia.”,die di.Ideazione, canto e voce recitante, Gennaro Del Piano; canto e voce recitante, Valentina Clemente; chitarra e banjo, Francesco Natale; mandolino e mandola, Sergio Prozzo; contrabbasso, Peppe Timbro.Ieri si attraversavano gli oceani, oggi mari e deserti. Ieri affondavano i piroscafi, oggi i barconi. Ieri Ellis Island, oggi i CPR. Verso gli italiani della grande emigrazione negli USA gli stessi pregiudizi, lo stesso strisciante o manifesto razzismo che riscontriamo oggi nei confronti di chi sbarca in Italia con il medesimo carico di fame, speranze, ansia di integrazione.