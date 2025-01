Ilfattoquotidiano.it - Sinner oggi assente al Quirinale: tornano le polemiche. Quella frase di Cahill: “Era bianco come un lenzuolo”. Cosa c’è dietro il suo no

Vittorie e rinunce, trionfi ma anche alcuni ‘no‘ e forfait che hanno fatto scalpore e diviso l’opinione pubblica. La rinuncia di Jannik, fresco vincitore a Melbourne del suo terzo Slam in carriera, a presenziare alla cerimonia alper celebrare insieme al Capo dello Stato, Sergio Matterella, i successi planetari del tennis azzurro nell’anno magico 2024, ha riaperto le. Il Presidente della Repubblica riceve le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del Bjk Cup e della Coppa Davis alle 10.30 al, manon c’è, costretto a dare forfait per la necessità di osservare un periodo di assoluto riposo. Dal Colle non trapelano comunque particolari reazioni per l’assenza del vincitore degli Austrlian Open: solo una presa d’atto, che in qualche modo sembra confermare la comprensione del Capo dello Stato.