Ilnapolista.it - Sinner è scienza applicata al gioco. Se Alcaraz non evolve, il tennis sarà dominato dall’italiano (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

Eltraccia un quadro preciso e analitico delle differenze tranell’ultimo anno. L’italiano ha vinto due volte l’Australian Open ed è nettamente primo nella classifica Atp. Ha tremila punti di vantaggio. È un punteggio monstre che ricorda il dominio di Serena Williams e del primo Federer.di contro dà l’impressione di essere più creativo e talentuoso ma a fiammate, sprazzi che non assicurano la stabilità che invece ha raggiunto.Il semestre dicostringea una reazione (El)Di seguito quanto si legge sul quotidiano spagnolo El: “sta vivendo un semestre da sogno e oltre un anno di prestazioni eccezionali, al punto che cresce il sospetto, ben fondato, che ilpossa aver trovato un nuovore assoluto. 36 vittorie nelle ultime 37 partite giocate, dieci successi consecutivi contro giocatori della top-10, due titoli importanti in cinque mesi, il premio in denaro più alto della storia del– i 5,5 milioni di euro conquistati a Riad – e, in sintesi, un messaggio forte e chiaro: è lui a dettare il passo, e chi non riesce a seguirlo rimarrà indietro.