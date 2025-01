Lettera43.it - Silicon Valley, quali sono le principali società high-tech che hanno sede nella valle di Santa Clara

, situatadia sud-est di San Francisco, è il centro globale dell’innovazione tecnologica. Con cittàcome San Jose, Sunnyvale,, Palo Alto, Mountain View, Menlo Park e Cupertino, questa area metropolitana ospita circa 4 milioni di abitanti. Quistate sviluppate tecnologie fondamentali come il microprocessore e il microcomputer, grazie anche all’incubatore tecnologico creato dall’Università di Stanford.Le aziende chesceltocome lororappresentano alcune delle realtà più influenti del panorama mondiale. Tra le tantissime aziende chescelto di crescere e prosperare in quest’area, impossibile non citare Apple, la multinazionale fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. O ancora Alphabet, il colosso dietro Google, ma anche il re dei social network Meta.