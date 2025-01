Lanazione.it - Servizi alla persona. Guido Pratesi presidente delle Asp toscane

Saràa guidare l’associazione regionaleAziende pubbliche diper i prossimi anni. Nei giorni scorsi ildi Asp Città di Siena è stato eletto all’unanimitàdi A.Re.T. Asp nel corso dell’assemblea dei soci che ha portato a termine il rinnovo del consiglio direttivo per il triennio 2025-2028. A.Re.T. riunisce le Asp che operano in Toscana ed ha il compito di rappresentarle ai tavoli istituzionali con Regione, Aziende sanitarie e Comuni, per fare in modo che emergano le richieste e le necessità di operatori, ospiti e famiglie.