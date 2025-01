Sport.quotidiano.net - Serie "C» - IL PUNTO. Braglia esonerato. Rimini penalizzato

Leggi su Sport.quotidiano.net

Colpo del Pontedera ad Arezzo nel posticipo. Ora (punti 27) ha agganciato il Campobasso ed ha allungato sul gruppetto che comprende Spal (24), Lucchese (23), Milan Futuro (19) e Sestri Levante (18). Intanto continua il valzer delle panchine. Il pareggio interno del Campobasso contro il Gubbio, dove è tornato Spina, è costato la panchina a Piero(foto). Al suo posto Prosperi, ex Pianese. Nuovo allenatore anche ad Ascoli, dopo l’esonero di Mimmo Di Carlo: Mirko Cudini, 51 anni, di Porto Sant’Elpidio, già giocatore del Picchio che andò in "A" con Giampaolo in panchina. Nuovo esonero per Capuano, questa volta a Trapani. Al suo posto uno tra Cangelosi e Aronica. Infinedi 2 punti per il ritardato pagamento delle mensilità di ottobre e novembre.