Serena Enardu e Pago: Confermato il Matrimonio!

Dopo una lunga storia d’amore fatta di alti e bassi,annunciano ufficialmente il loro. Ecco che cosa è accaduto!Durante una recente puntata del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, si è discusso di relazioni difficili, tradimenti e ritorni di fiamma. Tra i protagonisti del talk,ha sorpreso tutti con un annuncio emozionante riguardante il suo amore per. Dopo dodici anni di relazione, caratterizzati da momenti di alti e bassi, il cantante hache lui esi sposeranno.La loro storia d’amore non è stata priva di ostacoli. La partecipazione a Temptation Island nel 2019 aveva messo a dura prova il loro legame, portando a una dolorosa separazione a causa di un tradimento. Dopo un breve tentativo di riconciliazione, i due si erano lasciati nuovamente per un periodo di ben due anni.