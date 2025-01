Quotidiano.net - Sentenze digitali: 409 controversie nel turismo italiano per 45 milioni di euro

Leggi su Quotidiano.net

Nell'ultimo triennio, sono state 409 lenel settore turisticoper un valore complessivo dellepari a circa 45di. In altri termini, la conflittualità media per singola sentenza risulta pari a oltre 109 mila. Emerge da uno studio dell'istituto di ricerca Demoskopika che ha analizzato letributarie di meritoper regione nel triennio 2022-2024 rilevati dalla banca dati della giurisprudenza tributaria del ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornate al 30 settembre 2024. Circa il 36,2% dei giudizi ha avuto un esito favorevole al contribuente, mentre il 34,2% è stato favorevole all'ufficio; il restante 29,6% rientra in altre tipologie di esiti processuali. Secondo il presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, "è fondamentale un'azione coordinata tra istituzioni a tutti i livelli per ridurre il contenzioso e garantire maggiore competitività al settore turistico".