Ilgiorno.it - Sempre più anziani, meno cicogne. Pareggiano il conto i nuovi arrivi

Più morti che nati, il saldo negativo è di 68 persone, ma la popolazione aumenta per effetto di. Tre centenari, orgoglio della città, mentre Greta e Riccardo sono i nomi più diffusi, Brambilla il cognome più numeroso, 60 matrimoni, 33 civili, 27 religiosi (ma nel 2023 erano quasi la metà). La città cambia e a fissarne le nuove esigenze è l’istantanea della popolazione: "Così calibriamo gli investimenti per Concorezzo – spiega il sindaco Mauro Capitanio –. Gli abitanti sono 16.99, 70 più dell’anno scorso. I dati statistici consentono alla Giunta di portare a termine un’analisi precisa dal punto di vista demografico e di programmare atti e iniziative in modo coerente rispetto alle necessità e ai trend di sviluppo dei bisogni". La fotografia è chiara. "C’è una città che cresce in modo equilibrato.