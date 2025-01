News.robadadonne.it - Secondo l’Orologio dell’Apocalisse, mancano “solo” 89 secondi alla fine del mondo

La lancetta si è inesorabilmente spostata di un altro, e adesso,, mancherebbero89del. Mai così pochi da quandoè stato ideat, nel 1947, dall’organizzazione dei fisici atomici, fondata due anni prima da Albert Einstein.Un record era già stato registrato nel 2023, fissando le lancette del Doomsday Clock a 90, riconfermati lo scorso anno; se si pensa che, quando è nato, era stato impostato a 7 minuti dall’Apocalisse – nel periodo postbellico la grande paura era ovviamente per la Guerra Fredda e la minaccia dell’uso del nucleare – si capisce quanto, nel tempo, l’orario si sia drasticamente ridotto.Fu proprio la costruzione della prima bomba atomica sovietica, nel 1949, a causare il primo spostamento, da 7 a 3 minuti, ma come si è arrivati agli 89attuali?A incidere sul Doomsday Clock, aggiornato ogni anno dal Bulletin of Atomic Scientists, sono stati ovviamente la guerra in Ucraina e il conflitto israelo-palestinese, ma anche il cambiamento climatico (non rasserenano le posizioni di Trump e la promessa degli Stati Uniti di uscire dagli accordi di Parigi) e l’utilizzo, in campo militare, dell’ntelligenza artificiale.