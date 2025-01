Thesocialpost.it - Scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a Isola Alicudi

Unadidi3.0 è stata registrata questa mattina alle 08:26 con epicentro a, nell’arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato a una profondità di circa 33,6 chilometri.Non si segnalano danni a persone o cose, ma laè stata avvertita distintamente dalla popolazione locale, soprattutto nelle aree più vicine all’epicentro., la più occidentale delle Isole Eolie, è un’di origine vulcanica con una bassa densità abitativa, il che riduce il rischio di conseguenze gravi in caso di eventi sismici di moderata entità.Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano particolari criticità.