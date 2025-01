Abruzzo24ore.tv - Scopri gli alimenti insospettabili che contengono farina di larve

Roma - Con l'approvazione dell'Unione Europea, ladista entrando nei supermercati, integrata in vari prodotti alimentari. Questo ingrediente, derivato dalla Tenebrio molitor (verme dellagialla), è ricco di proteine, vitamine e minerali, offrendo un'alternativa nutriente e sostenibile alle fonti proteiche tradizionali. Ladipuò essere utilizzata in diversicomuni. Ad esempio, nei prodotti da forno come pane e biscotti, può aumentare il contenuto proteico e migliorare il profilo nutrizionale. Anche le barrette energetiche e gli snack possono beneficiare dell'aggiunta di questa, offrendo una fonte di energia sostenibile per sportivi e persone attive. Inoltre, ladipotrebbe essere impiegata nella produzione di pasta e altri prodotti a base di cereali, arricchendo questicon proteine aggiuntive.