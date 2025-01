Ilfattoquotidiano.it - Scatta l’allarme sanitario in Veneto per la vendita di “Pozioni anti-vaccino”. Rischio di danni sistemici

Inè stata diramata un’allerta sanitaria a seguito della diffusione di una sostanza tossica venduta online, nota come “soluzione minerale miracolosa”. Come riporta il Gazzettino, la sostanza, promossa da gruppi no vax, viene spacciata come disinfettante contro il-Covid e come rimedio per diverse malattie, tra cui Hiv, tubercolosi, malaria, epatite e cancro. Il prodotto contiene clorito di sodio al 28%, un composto utilizzato come candeggiante nell’industria tessile e cartaria. Il Centroveleni ha segnalato ilper la salute, evidenziando la pericolosità del composto, già oggetto di avvisi nel 2019. La giunta regionale delha inoltre attivato un piano di monitoraggio per contrastarne la diffusione, dato che può essere acquistato liberamente su siti collegati all’organizzazione “Genesi II Chiesa della Salute e Guarigione”.